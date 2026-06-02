Airbus Aktie
Marktkap. 133,28 Mrd. EURKGV 30,00 Div. Rendite 1,61%
WKN 938914
ISIN NL0000235190
Symbol EADSF
Airbus SE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers für Mai auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Diese zeigten eine anhaltende Dynamik im zweiten Quartal, schrieb Ken Herbert am Freitag. Kurzfristig liege der Fokus weiterhin auf der Farnborough Airshow und dem Auslieferungsrhythmus./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Airbus Outperform
|Unternehmen:
Airbus SE
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
178,90 €
|Abst. Kursziel*:
11,79%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
179,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,73%
|
Analyst Name:
Ken Herbert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
210,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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