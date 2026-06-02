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RBC Capital Markets

Airbus SE Outperform

16:51 Uhr
Airbus SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
179,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers für Mai auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Diese zeigten eine anhaltende Dynamik im zweiten Quartal, schrieb Ken Herbert am Freitag. Kurzfristig liege der Fokus weiterhin auf der Farnborough Airshow und dem Auslieferungsrhythmus./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 09:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
200,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
178,90 €		 Abst. Kursziel*:
11,79%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
179,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,73%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
210,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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