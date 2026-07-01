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RBC Capital Markets

Airbus SE Outperform

08:51 Uhr
Airbus SE Outperform
Aktie in diesem Artikel
Airbus SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus nach Auslieferungszahlen für das zweite Jahresviertel von 200 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese seien stark ausgefallen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Flugzeugbauer sollte auch dementsprechend starke Quartalszahlen präsentieren./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:32 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:32 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Airbus

Zusammenfassung: Airbus Outperform

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
195,56 €		 Abst. Kursziel*:
9,94%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
194,88 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,32%
Analyst Name:
Ken Herbert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
219,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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