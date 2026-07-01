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Nordea Bank Abp Registered Aktie

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16,96 EUR -0,03 EUR -0,18 %
STU
15,68 CHF -0,06 CHF -0,36 %
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Marktkap. 57,29 Mrd. EUR

KGV 11,54 Div. Rendite 5,97%
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Symbol NBNKF

Deutsche Bank AG

Nordea Bank Abp Registered Buy

12:11 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Buy
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
16,96 EUR -0,03 EUR -0,18%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nordea nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Die Risikovorsorge für Kreditausfälle der skandinavischen Bank habe die Prognosen nur geringfügig übertroffen, schrieb Marlene Eibensteiner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies habe zu einem um 4 Prozent über den Erwartungen liegenden Nettoergebnis für das zweite Quartal geführt./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Buy

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
19,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,02 €		 Abst. Kursziel*:
11,63%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
16,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,06%
Analyst Name:
Marlene Eibensteiner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:11 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
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24.06.26 Nordea Bank Abp Registered Neutral Goldman Sachs Group Inc.
19.06.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
14.05.26 Nordea Bank Abp Registered Buy Deutsche Bank AG
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