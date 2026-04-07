Nordea Bank Abp Registered Aktie

15,47 EUR -0,30 EUR -1,87 %
STU
14,27 CHF -0,15 CHF -1,04 %
BRX
Marktkap. 50,86 Mrd. EUR

KGV 11,54 Div. Rendite 5,97%
WKN A2N6F4

ISIN FI4000297767

Symbol NBNKF

Barclays Capital

Nordea Bank Abp Registered Underweight

09:51 Uhr
Nordea Bank Abp Registered Underweight
Aktie in diesem Artikel
Nordea Bank Abp Registered Shs
15,47 EUR -0,30 EUR -1,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordea von 13,60 auf 12,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Bei den nordischen Banken laute das Thema "Fressen oder gefressen werden", schrieb Namita Samtani am Mittwoch. Hier seien die Kurse im Jahresverlauf deutlich gestiegen, während es in Europas Bankenbranche insgesamt abwärts gegangen sei. Dabei seien die Kursgewinne der Nordeuropäer im Laufe des Iran-Kriegs eher nachvollziehbar als die davor. Samtani bleibt eher selektiv und empfiehlt, die Papiere der DNB im Portfolio überzugewichten./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 14:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 15:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nordea Bank Abp Registered Underweight

Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
12,90 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
15,73 €		 Abst. Kursziel*:
-17,97%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
15,47 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,61%
Analyst Name:
Namita Samtani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs

09:51 Nordea Bank Abp Registered Underweight Barclays Capital
01.04.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
10.03.26 Nordea Bank Abp Registered Underweight Barclays Capital
09.02.26 Nordea Bank Abp Registered Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.02.26 Nordea Bank Abp Registered Buy UBS AG
mehr Analysen

