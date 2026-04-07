LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Nordea von 13,60 auf 12,90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Bei den nordischen Banken laute das Thema "Fressen oder gefressen werden", schrieb Namita Samtani am Mittwoch. Hier seien die Kurse im Jahresverlauf deutlich gestiegen, während es in Europas Bankenbranche insgesamt abwärts gegangen sei. Dabei seien die Kursgewinne der Nordeuropäer im Laufe des Iran-Kriegs eher nachvollziehbar als die davor. Samtani bleibt eher selektiv und empfiehlt, die Papiere der DNB im Portfolio überzugewichten./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2026 / 14:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.04.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Nordea Bank Abp Registered Shs
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
12,90 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
15,73 €
|Abst. Kursziel*:
-17,97%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
15,47 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,61%
|
Analyst Name:
Namita Samtani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nordea Bank Abp Registered Shs
|09:51
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
|10.03.26
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.02.26
|Nordea Bank Abp Registered Buy
|UBS AG
