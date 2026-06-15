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adidas Aktie

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RBC Capital Markets

adidas Outperform

10:36 Uhr
adidas Outperform
Aktie in diesem Artikel
adidas
175,15 EUR -0,30 EUR -0,17%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. In einer sich immer wieder verändernden Konsumwelt zähle Adidas im Segment Luxus/Sport zu seinen Favoriten, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Sportartikel- und Lifestyle-Konzern gewinne Marktanteile hinzu, die Konsensschätzungen hätten Luft nach oben. Hinzu komme eine nicht gerade anspruchsvolle Bewertung der Aktien./bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 22:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Zusammenfassung: adidas Outperform

Unternehmen:
adidas		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
210,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
173,50 €		 Abst. Kursziel*:
21,04%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
175,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,90%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
207,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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