adidas Aktie
Marktkap. 31,51 Mrd. EURKGV 22,53 Div. Rendite 1,66%
WKN A1EWWW
ISIN DE000A1EWWW0
Symbol ADDDF
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. In einer sich immer wieder verändernden Konsumwelt zähle Adidas im Segment Luxus/Sport zu seinen Favoriten, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Sportartikel- und Lifestyle-Konzern gewinne Marktanteile hinzu, die Konsensschätzungen hätten Luft nach oben. Hinzu komme eine nicht gerade anspruchsvolle Bewertung der Aktien./bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 22:21 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: testing / Shutterstock.com
Zusammenfassung: adidas Outperform
|Unternehmen:
adidas
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
210,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
173,50 €
|Abst. Kursziel*:
21,04%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
175,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
19,90%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
207,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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