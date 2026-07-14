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Symbol CTTAF

UBS AG

Continental Buy

13:26 Uhr
Continental Buy
Aktie in diesem Artikel
Continental AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Diese dürften etwas höhere Schätzungen für das operative Ergebnis nach sich ziehen, schrieb David Lesne in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Etwas enttäuschend sei, dass die Hannoveraner die Zielvorgabe für die Reifensparte im Gesamtjahr nicht erhöht oder eingegrenzt haben./rob/bek/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:27 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Continental Buy

Unternehmen:
Continental AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
69,28 €		 Abst. Kursziel*:
29,91%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
70,66 €		 Abst. Kursziel aktuell:
27,37%
Analyst Name:
David Lesne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Continental AG

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11:01 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
09:31 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
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