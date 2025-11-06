Bernstein Research

Continental Underperform

10:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underperform" belassen. Harry Martin lobte am Donnerstagabend die Geschäftsentwicklung des Reifenherstellers. Allerdings seien die Aktien recht hoch bewertet und der geplante Verkauf von ContiTech könnte enttäuschen. Langfristig seien Reifenaktien eine gute Wahl, allerdings gebe es bessere Möglichkeiten im Sektor./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:03 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 05:00 / UTC

