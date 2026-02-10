TotalEnergies Aktie
Marktkap. 135,69 Mrd. EURKGV 8,42 Div. Rendite 6,03%
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Kennziffern des Ölkonzerns seien wie erwartet ausgefallen, schrieb Henri Patricot in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Volumen des angekündigten Aktienrückkaufprogramms liege aber am unteren Ende des Erwartungsrahmens./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 08:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HJBC / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
63,71 €
|Abst. Kursziel*:
-4,25%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
63,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,12%
|
Analyst Name:
Henri Patricot
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
|11:56
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:56
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:56
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|11:01
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.10.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.18
|TotalEnergies Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.01.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.25
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.