Nach EZB-Zinsentscheid: DAX kaum bewegt -- US-Börsen vorbörslich tiefer -- Schwere Vorwürfe gegen Super Micro -- Xpeng, Rüstungsaktien, Infineon, Alibaba, Vincorion, SAP im Fokus
Nahost-Krieg und großer Verfallstag: DAX gibt Gewinne teils ab und rutscht unter 23.000er-Marke
DocMorris Aktie

4,55 EUR +0,05 EUR +1,07 %
4,15 CHF +0,14 CHF +3,54 %
Marktkap. 211,35 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0

ISIN CH0042615283

Symbol ZRSEF

Deutsche Bank AG

DocMorris Hold

14:01 Uhr
DocMorris Hold
DocMorris AG (ex Zur Rose)
4,55 EUR 0,05 EUR 1,07%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 7 Franken auf "Hold" belassen. Der Umsatzausblick auf 2026 habe enttäuscht, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht. Auch die mittelfristigen Ambitionen hätten die Schweizer zurückgeschraubt./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DocMorris Hold

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
7,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
4,12 CHF		 Abst. Kursziel*:
69,99%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
4,15 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
68,51%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

14:01 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
19.03.26 DocMorris Sell UBS AG
19.03.26 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
19.03.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
05.03.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

