DocMorris Aktie
Marktkap. 302,36 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
DocMorris Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 5,50 auf 5,00 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. In Reaktion auf den jüngsten Zwischenbericht der Online-Apotheke habe er seine Wachstums- und Ergebnisprognosen angepasst, schrieb Sebastian Vogel in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem verlagerte er den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DocMorris Sell
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
5,00 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
5,49 CHF
|Abst. Kursziel*:
-8,93%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
5,41 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,58%
|
Analyst Name:
Sebastian Vogel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,02 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|11:46
|DocMorris Sell
|UBS AG
|10:21
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|11:46
|DocMorris Sell
|UBS AG
|10:21
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|DocMorris Add
|Baader Bank
|20.01.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|DocMorris Add
|Baader Bank
|16.10.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.01.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|17.12.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11.11.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|17.10.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|10:21
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital