DocMorris Aktie

5,82 EUR -0,51 EUR -8,06 %
STU
5,41 CHF -0,33 CHF -5,75 %
SWX
Marktkap. 302,36 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0

ISIN CH0042615283

Symbol ZRSEF

UBS AG

DocMorris Sell

11:46 Uhr
DocMorris Sell
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
5,82 EUR -0,51 EUR -8,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DocMorris von 5,50 auf 5,00 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. In Reaktion auf den jüngsten Zwischenbericht der Online-Apotheke habe er seine Wachstums- und Ergebnisprognosen angepasst, schrieb Sebastian Vogel in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem verlagerte er den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Sell

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
5,00 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
5,49 CHF		 Abst. Kursziel*:
-8,93%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
5,41 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,58%
Analyst Name:
Sebastian Vogel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,02 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

11:46 DocMorris Sell UBS AG
10:21 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
21.01.26 DocMorris Sell UBS AG
21.01.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
21.01.26 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

finanzen.net Schwache Performance in Zürich: SPI fällt letztendlich zurück
dpa-afx Redcare Pharmacy-Aktie auf Talfahrt: Rossmann-Einstieg setzt unter Druck
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SPI in Rot
finanzen.net Handel in Zürich: SPI präsentiert sich am Mittag schwächer
finanzen.net SPI-Wert DocMorris-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in DocMorris von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net Donnerstagshandel in Zürich: Börsianer lassen SPI letztendlich steigen
finanzen.net SIX-Handel: Anleger lassen SPI am Nachmittag steigen
finanzen.net Handel in Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittwochmittag
EQS Group DocMorris achieves 11.1 per cent revenue growth in 2025 – strong fourth quarter
EQS Group DocMorris accelerates sequential Rx growth and increases non-Rx revenue
EQS Group DocMorris increases Rx revenue by over 40 per cent in the first half of the year and continues to expand its health ecosystem
EQS Group DocMorris AG: Federal Court of Justice confirms admissibility of prescription bonuses
EQS Group gematik extends DocMorris CardLink approval until January 2027
EQS Group DocMorris AG: ECJ Ruling on advertising for prescription medicines
