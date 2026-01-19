DAX 24.612 -1,4%ESt50 5.856 -1,2%MSCI World 4.503 -0,1%Top 10 Crypto 12,09 -3,3%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 77.682 -2,3%Euro 1,1726 +0,7%Öl 64,28 +0,2%Gold 4.725 +1,2%
DocMorris Aktie

6,32 EUR -0,70 EUR -9,97 %
STU
5,92 CHF -0,54 CHF -8,37 %
SWX
Marktkap. 344,18 Mio. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0

ISIN CH0042615283

Symbol ZRSEF

Barclays Capital

DocMorris Equal Weight

10:21 Uhr
DocMorris Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
DocMorris AG (ex Zur Rose)
6,32 EUR -0,70 EUR -9,97%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat DocMorris nach Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Die Online-Apotheke habe ein durchwachsenes Schlussquartal 2025 hinter sich, schrieb Sarah Roberts in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Wegen der Skalenvorteile sowie der starken Bilanz bevorzugt sie die mit "Overweight" bewerteten Titel von Redcare Pharmacy. Bei DocMorris sei zudem die Dynamik im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten schwächer./rob/gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 07:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Equal Weight

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
7,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
5,97 CHF		 Abst. Kursziel*:
17,25%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
5,92 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
18,34%
Analyst Name:
Sarah Roberts 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,27 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

10:21 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
08:56 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
16.01.26 DocMorris Equal Weight Barclays Capital
06.01.26 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
06.01.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

