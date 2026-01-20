DocMorris Aktie
Marktkap. 338,38 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
DocMorris Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Der Mittelwert der neuen für 2026 in Aussicht gestellten Spanne für das operative Ergebnis (Ebitda) liege um 6 Prozent unter der Markterwartung, schrieb Jan Koch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren hätten zudem wohl auch mit einer robusteren Entwicklung der Internet-Apotheke im vierten Quartal 2025 gerechnet./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DocMorris Hold
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
7,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
5,51 CHF
|Abst. Kursziel*:
27,04%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
5,78 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
21,11%
|
Analyst Name:
Jan Koch
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,10 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|12:36
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11:16
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|08:26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|DocMorris Add
|Baader Bank
|20.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|12:36
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11:16
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|08:26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|DocMorris Add
|Baader Bank
|20.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|DocMorris Add
|Baader Bank
|20.01.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.01.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|DocMorris Add
|Baader Bank
|16.10.25
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|DocMorris Sell
|UBS AG
|17.12.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11.11.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|17.10.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.10.25
|DocMorris Sell
|UBS AG
|11:16
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
|08:26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|16.01.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|06.01.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG