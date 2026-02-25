Warken will Honorarplus für Apotheken auf den Weg bringen
Werte in diesem Artikel
BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken will eine zunächst zurückgestellte Erhöhung der Apothekenvergütungen angehen. Die Anhebung des Fix-Betrags pro Medikamentenpackung werde kommen, sagte die CDU-Politikerin im Bundestag. Eine dazu vorgesehene Verordnung werde "im Frühjahr" auf den Weg gebracht.
Die Apotheken fordern die Honoraranhebung seit längerem und wollen am 23. März bei einem Protesttag Druck dafür machen. Konkret geht es darum, einen lange nicht erhöhten Fix-Bestandteil der Vergütung von 8,35 Euro pro Packung auf 9,50 Euro anzuheben.
Der SPD-Gesundheitsexperte Christos Pantazis erklärte, seine Fraktion stehe zu der im Koalitionsvertrag vereinbarten Erhöhung. Er betonte zugleich die Verantwortung für die gesamte gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Es gelte: "Starke Apotheken ja, aber eingebettet in ein tragfähiges Gesamtkonzept zur Stabilisierung der GKV-Finanzen."/sam/DP/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf DocMorris
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DocMorris
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent