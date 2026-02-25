DAX25.200 -0,4%Est506.120 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5400 -0,7%Nas22.629 -1,1%Bitcoin55.822 -2,4%Euro1,1796 ±-0,0%Öl72,69 +2,5%Gold5.222 +0,8%
Warken will Honorarplus für Apotheken auf den Weg bringen

27.02.26 14:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DocMorris AG (ex Zur Rose)
5,10 CHF -0,03 CHF -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
61,20 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsministerin Nina Warken will eine zunächst zurückgestellte Erhöhung der Apothekenvergütungen angehen. Die Anhebung des Fix-Betrags pro Medikamentenpackung werde kommen, sagte die CDU-Politikerin im Bundestag. Eine dazu vorgesehene Verordnung werde "im Frühjahr" auf den Weg gebracht.

Die Apotheken fordern die Honoraranhebung seit längerem und wollen am 23. März bei einem Protesttag Druck dafür machen. Konkret geht es darum, einen lange nicht erhöhten Fix-Bestandteil der Vergütung von 8,35 Euro pro Packung auf 9,50 Euro anzuheben.

Der SPD-Gesundheitsexperte Christos Pantazis erklärte, seine Fraktion stehe zu der im Koalitionsvertrag vereinbarten Erhöhung. Er betonte zugleich die Verantwortung für die gesamte gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Es gelte: "Starke Apotheken ja, aber eingebettet in ein tragfähiges Gesamtkonzept zur Stabilisierung der GKV-Finanzen."/sam/DP/mis

