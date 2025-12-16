DAX 24.053 -0,1%ESt50 5.718 +0,0%MSCI World 4.391 -0,1%Top 10 Crypto 11,57 +1,2%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 74.352 -0,6%Euro 1,1716 -0,3%Öl 60,11 +2,2%Gold 4.318 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie leitet Gegenbewegung ein und lässt Jahrestief hinter sich Vonovia-Aktie leitet Gegenbewegung ein und lässt Jahrestief hinter sich
Infineon und Lenovo treiben autonomes Fahren voran - So reagiert die Infineon-Aktie Infineon und Lenovo treiben autonomes Fahren voran - So reagiert die Infineon-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
62,80 EUR +0,20 EUR +0,32 %
STU
58,42 CHF -1,75 CHF -2,90 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,25 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2AR94

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0012044747

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SHPPF

UBS AG

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral

13:26 Uhr
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
Aktie in diesem Artikel
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
62,80 EUR 0,20 EUR 0,32%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Der lange erwartete Eintritt der Drogeriekette DM in den Online-Medikamentenmarkt sei nun erfolgt, schrieb Olivier Calvet am Dienstagabend. Redcare sei im vierten Quartal insgesamt viel aktiver als DocMorris. Möglicherweise sei dies bereits auf den Start von DM-Med zurückzuführen. Es werde im kommenden Monat interessant zu sehen, wie Redcare auf die DM-Preise reagiere./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Redcare Pharmacy

Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral

Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
62,20 €		 Abst. Kursziel*:
18,97%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
62,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,83%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
158,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

30.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Baader Bank
29.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Sell UBS AG
29.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.25 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

dpa-afx Wachsende Konkurrenz Redcare-Aktie unternimmt Erholungsversuch - dm startet in Apothekenmarkt Redcare-Aktie unternimmt Erholungsversuch - dm startet in Apothekenmarkt
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: Das macht der MDAX am Dienstagmittag
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX legt schlussendlich zu
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX fester
dpa-afx Redcare Pharmacy-Aktie dennoch fester: DM-Konkurrenz wohl ab Dienstag
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy eröffnet neue Online-Apotheke für den österreichischen Markt in Tschechien.
finanzen.net XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX am Mittag
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus
finanzen.net MDAX-Titel Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) von vor 5 Jahren gekostet
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy opens new online pharmacy for the Austrian market in Czechia.
EQS Group EQS-DD: Redcare Pharmacy N.V.: Dr. Björn Söder, buy
EQS Group EQS-News: Change in Redcare Pharmacy´s Managing Board: new CFO Hendrik Krampe. 
EQS Group EQS-Adhoc: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: New CFO Hendrik Krampe.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy: scaling Rx and strengthening operating cash generation with adj. EBITDA margin of 2.4% in Q3.
EQS Group EQS-News: Redcare Pharmacy confirms full-year guidance following sustained positive Q3 sales performance in both Rx and non-Rx. 
EQS Group EQS-News: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: CFO Jasper Eenhorst to step down.
EQS Group EQS-Adhoc: Change in Redcare Pharmacy’s Managing Board: CFO Jasper Eenhorst to step down.
RSS Feed
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) zu myNews hinzufügen