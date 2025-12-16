Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Aktie
Marktkap. 1,25 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2AR94
ISIN NL0012044747
Symbol SHPPF
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Redcare Pharmacy mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Der lange erwartete Eintritt der Drogeriekette DM in den Online-Medikamentenmarkt sei nun erfolgt, schrieb Olivier Calvet am Dienstagabend. Redcare sei im vierten Quartal insgesamt viel aktiver als DocMorris. Möglicherweise sei dies bereits auf den Start von DM-Med zurückzuführen. Es werde im kommenden Monat interessant zu sehen, wie Redcare auf die DM-Preise reagiere./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Redcare Pharmacy
Zusammenfassung: Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Neutral
|Unternehmen:
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
62,20 €
|Abst. Kursziel*:
18,97%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
62,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,83%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
158,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
