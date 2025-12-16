DAX 24.053 -0,1%ESt50 5.718 +0,0%MSCI World 4.391 -0,1%Top 10 Crypto 11,57 +1,2%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 74.352 -0,6%Euro 1,1716 -0,3%Öl 60,11 +2,2%Gold 4.318 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 TUI TUAG50 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Warner will wohl zu Ablehnung von Paramount-Gebot raten, Netflix vorn -- D-Wave, Tesla, Amazon, Rüstungsaktien, Siemens Energy, Broadcom, DroneShield, MetaX im Fokus
Top News
Vonovia-Aktie leitet Gegenbewegung ein und lässt Jahrestief hinter sich Vonovia-Aktie leitet Gegenbewegung ein und lässt Jahrestief hinter sich
Infineon und Lenovo treiben autonomes Fahren voran - So reagiert die Infineon-Aktie Infineon und Lenovo treiben autonomes Fahren voran - So reagiert die Infineon-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AXA Aktie

Kaufen
Verkaufen
AXA Aktien-Sparplan
40,82 EUR +0,17 EUR +0,42 %
STU
38,08 CHF +0,06 CHF +0,16 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 85,43 Mrd. EUR

KGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855705

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120628

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AXAHF

UBS AG

AXA Buy

13:26 Uhr
AXA Buy
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
40,82 EUR 0,17 EUR 0,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axa mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. "Der Magen ist voll nach dem Fest", schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Versicherer. Er bezog sich damit auf inzwischen vier Jahre Outperformance der Branche. So "satt" könne man auch aufkommenden Gegenwind erst einmal ganz gut ertragen. Hardcastle schätzt die Branche allerdings neutral ein. Er favorisiert die Assekuranzen Prudential, Axa, Hiscox und Vienna./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Buy

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
40,79 €		 Abst. Kursziel*:
10,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
40,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,24%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

13:26 AXA Buy UBS AG
12.12.25 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.12.25 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.12.25 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
25.11.25 AXA Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu AXA S.A.

dpa-afx Studie Swiss Re-Aktie gefragt: Naturkatastrophen-Schäden sinken trotz Kalifornien-Bränden Swiss Re-Aktie gefragt: Naturkatastrophen-Schäden sinken trotz Kalifornien-Bränden
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXA von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net So schätzen Analysten die AXA-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
TraderFox Big Call Screening: McDonald´s, Krones, Vinci, AXA
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AXA-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
TraderFox Stocks in Action: Rolls-Royce, AXA, Münchener Rück, Siemens Energy und RTL Group.
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor einem Jahr abgeworfen
EN, AXA AXA announces the appointment of Ewout Steenbergen as Chair of its Audit Committee
Business Times Axa warns on data centre ‘gambles’ as private credit risks rise
EN, AXA Success of the 2025 employee share offering, with a special initiative this year to celebratethe 40th anniversary of the AXA brand
EN, AXA AXA & Insurance Development Forum Announce First Close of Infrastructure Resilience Development Fund
EN, AXA AXA completes the acquisition of a majority stake in Prima
EN, AXA AXA announces Cultural Partnership with the Grand Egyptian Museum
EN, AXA Domestic and sexual violence: AXA launches the Safe Spaces training to support victims
EN, AXA The AXA Foundation for Human Progress and Ashoka launch a strategic partnership for education
RSS Feed
AXA S.A. zu myNews hinzufügen