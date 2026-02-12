RBC Capital Markets

AXA Outperform

09:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Axa

beim Kursziel von 48 Euro mit "Outperform" gestartet. Seit 2016

habe der Versicherer sowohl das Wachstum als auch die Qualität der Produkte

verbessert, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit

einhergegangen seien eine bessere Profitabilität und weniger stark schwankende

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:21 / EST Erstmalige

Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:30 / EST

