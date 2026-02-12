AXA Aktie
Marktkap. 76,84 Mrd. EURKGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Axa
habe der Versicherer sowohl das Wachstum als auch die Qualität der Produkte
verbessert, schrieb Mandeep Jagpal in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit
einhergegangen seien eine bessere Profitabilität und weniger stark schwankende
Ergebnisse./rob/bek/he/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:21 / EST Erstmalige
Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 11:30 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne
von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus
finden Sie unter http://web.dpa-
afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
37,83 €
|Abst. Kursziel*:
26,88%
|Rating vorher:
-
|Kurs aktuell:
38,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
25,13%
|
Analyst Name:
Mandeep Jagpal
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
|16.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|08:01
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|09:16
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
