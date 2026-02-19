AXA Aktie
Marktkap. 82,05 Mrd. EURKGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN 855705
ISIN FR0000120628
Symbol AXAHF
AXA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Mandeep Jagpal in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Solvabilität des Versicherers sei besser gewesen als angenommen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / EST
|Unternehmen:
AXA S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
48,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
40,80 €
|Abst. Kursziel*:
17,65%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
40,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,85%
|
Analyst Name:
Mandeep Jagpal
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu AXA S.A.
|13:21
|AXA Buy
|UBS AG
|13:11
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|09:41
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|10.05.17
|AXA Verkaufen
|DZ BANK
|02.08.16
|AXA Underperform
|Macquarie Research
|23.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.01.15
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.14
|AXA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.