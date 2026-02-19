DAX 25.291 +0,5%ESt50 6.195 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8380 +1,3%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.578 +0,1%Euro 1,1816 +0,0%Öl 69,30 -2,4%Gold 5.177 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Infineon 623100 Microsoft 870747 Bayer BAY001 freenet A0Z2ZZ Amazon 906866 Gerresheimer A0LD6E Nordex A0D655
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX fester -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin höher -- D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, DroneShield, AIXTRON, NEL, Salesforce im Fokus
Top News
Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen Munich Re-Aktie tiefer: Rekordgewinn im Gesamtjahr - Eigene Ziele übertroffen
Ethereum in der Strategiedebatte: Vitalik Buterin rüttelt am Layer-2-Kurs Ethereum in der Strategiedebatte: Vitalik Buterin rüttelt am Layer-2-Kurs
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AXA Aktie

Kaufen
Verkaufen
AXA Aktien-Sparplan
40,73 EUR +0,51 EUR +1,27 %
STU
40,71 EUR +0,60 EUR +1,50 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 82,05 Mrd. EUR

KGV 9,78 Div. Rendite 6,26%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 855705

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120628

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AXAHF

RBC Capital Markets

AXA Outperform

13:11 Uhr
AXA Outperform
Aktie in diesem Artikel
AXA S.A.
40,73 EUR 0,51 EUR 1,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Axa nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Mandeep Jagpal in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Solvabilität des Versicherers sei besser gewesen als angenommen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:10 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AXA Outperform

Unternehmen:
AXA S.A.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
40,80 €		 Abst. Kursziel*:
17,65%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
40,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,85%
Analyst Name:
Mandeep Jagpal 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AXA S.A.

13:21 AXA Buy UBS AG
13:11 AXA Outperform RBC Capital Markets
09:41 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.02.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
17.02.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu AXA S.A.

dpa-afx Zahlen präsentiert AXA-Aktie gewinnt: Dividende und Gewinn wie erwartet gestiegen AXA-Aktie gewinnt: Dividende und Gewinn wie erwartet gestiegen
dpa-afx ROUNDUP: Axa geht nach Gewinnplus optimistisch ins neue Jahr - Dividende steigt
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AXA von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier AXA-Aktie: So viel hätte eine Investition in AXA von vor 5 Jahren abgeworfen
TraderFox Big Call Screening: Waste Management, Safran, Iberdrola, AXA
TraderFox Stocks in Action: BASF, STMicro, AXA, Vestas und Cancom.
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AXA von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx Allianz und Co.: Aktien von Versicherern schwach - Vertriebskonkurrenz durch KI befürchtet
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert AXA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AXA-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Business Times BNP Paribas seeks to cut about 1,200 roles on Axa IM integration
Zacks Are Finance Stocks Lagging Axa (AXAHY) This Year?
EN, AXA AXA announces the appointment of Ewout Steenbergen as Chair of its Audit Committee
Business Times Axa warns on data centre ‘gambles’ as private credit risks rise
EN, AXA Success of the 2025 employee share offering, with a special initiative this year to celebratethe 40th anniversary of the AXA brand
EN, AXA AXA & Insurance Development Forum Announce First Close of Infrastructure Resilience Development Fund
EN, AXA AXA completes the acquisition of a majority stake in Prima
EN, AXA AXA announces Cultural Partnership with the Grand Egyptian Museum
RSS Feed
AXA S.A. zu myNews hinzufügen