Podcast

Hot Stocks heute: Ölpreis stabilisiert sich - DAX kämpft mit 24.000 | Deutsche Rohstoff mit Chancen, Oracle überrascht

11.03.26 15:45 Uhr
Hot Stocks heute: Ölpreis stabilisiert sich - DAX kämpft mit 24.000 | Deutsche Rohstoff mit Chancen, Oracle überrascht | finanzen.net

Der Ölpreis hat sich nach dem starken Rückgang stabilisiert. Trotz möglicher Freigaben strategischer Reserven durch die Internationale Energieagentur bleibt die Lage rund um die Straße von Hormus ein wichtiger Faktor für die Energiemärkte.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Rohstoff AG
79,90 EUR -2,10 EUR -2,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rohstoffe
Ölpreis (Brent)
91,47 USD 0,07 USD 0,08%
News
Ölpreis (WTI)
87,16 USD 3,71 USD 4,45%
News
Indizes
DAX 40
23.628,3 PKT -340,3 PKT -1,42%
Charts|News|Analysen

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Lufthansa, Deutsche Rohstoff AG und Oracle. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!


Klicke einfach auf einen der Buttons oben und abonniere finanzen.net Hot Bets. Damit verpasst Du auch künftig keine Folge mehr auf der von Dir genutzten Podcast-Plattform.

Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.

Analysen zu Deutsche Rohstoff AG

DatumRatingAnalyst
09.10.2012Deutsche Rohstoff addFirst Berlin Equity Research GmbH
30.05.2012Deutsche Rohstoff buyFirst Berlin Equity Research GmbH
28.02.2012Deutsche Rohstoff buyFirst Berlin Equity Research GmbH
28.11.2011Deutsche Rohstoff buyFirst Berlin Equity Research GmbH
01.11.2011Deutsche Rohstoff buyFirst Berlin Equity Research GmbH
