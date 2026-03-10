Hot Stocks heute: Ölpreis stabilisiert sich - DAX kämpft mit 24.000 | Deutsche Rohstoff mit Chancen, Oracle überrascht

Podcast

Der Ölpreis hat sich nach dem starken Rückgang stabilisiert. Trotz möglicher Freigaben strategischer Reserven durch die Internationale Energieagentur bleibt die Lage rund um die Straße von Hormus ein wichtiger Faktor für die Energiemärkte.

Bei dem Podcast von finanzen.net, Hot Bets heiße Wetten, sprechen wir über Lufthansa, Deutsche Rohstoff AG und Oracle. Für mehr Details, hört doch mal rein.

Es handelt sich bei den besprochenen Werten nicht um Anlageempfehlungen. Die hier besprochenen Aktien, ETFs und Hebelprodukte bergen aufgrund hoher Volatilität ein hohes Risiko!





Disclaimer: Die enthaltenen Informationen stellen KEINE Aufforderung zum Kauf der betreffenden Aktien und Wertpapiere dar. Bei den besprochenen Aktien/Werten handelt sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko.