DAX21.898 -2,2%Est505.387 -2,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4200 +3,8%Nas21.648 -2,0%Bitcoin61.324 +4,5%Euro1,1581 +0,2%Öl112,8 +3,0%Gold4.406 -2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Vonovia A1ML7J Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Ultimatum treibt den Ölpreis: DAX mit düsterem Wochenstart unter 22.000 -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- DroneShield, Gold, Silber, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Iran-Krieg zieht sich in die Länge: DAX zeigt sich tiefrot unter 22.000-Punkte-Marke Iran-Krieg zieht sich in die Länge: DAX zeigt sich tiefrot unter 22.000-Punkte-Marke
Ecolab (ECL): Der Blick auf den mutigen 4,75-Mrd.-USD-Coup im KI-Kühlungsmarkt stimmt sehr optimistisch! Ecolab (ECL): Der Blick auf den mutigen 4,75-Mrd.-USD-Coup im KI-Kühlungsmarkt stimmt sehr optimistisch!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

WDH/ROUNDUP: Salzgitter reduziert Verlust - Dividende unverändert

23.03.26 11:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aurubis
143,10 EUR -8,80 EUR -5,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
32,46 EUR -4,20 EUR -11,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

(Euro im 3. Absatz ergänzt)

SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter hat seine Verluste im vergangenen Jahr trotz eines schwachen Stahl-Umfeldes deutlich reduziert und will in diesem Jahr zurück in die schwarzen Zahlen. 2025 standen unter dem Strich 69,8 Millionen Euro Verlust, nach einem Fehlbetrag von 347,9 Millionen Euro im Jahr zuvor, wie das Unternehmen mitteilte. 2024 war das Ergebnis noch von hohen Wertberichtigungen, Rückstellungen und Umbaukosten geprägt gewesen.

Wer­bung

Die Dividende soll unverändert bei 0,20 Euro je Aktie bleiben. Analysten hatten im Vorfeld mit einer leichten Erhöhung gerechnet. Konzernchef Gunnar Groebler sagte in einer Pressekonferenz, der Vorschlag sei "moderat". Andererseits sei er Ausdruck, dass "wir in einem schwierigen Marktumfeld unterwegs sind".

Vor Steuern lag das Minus 2025 bei 28 Millionen Euro. 2026 peilt das Unternehmen wieder einen Vorsteuergewinn von 75 bis 175 Millionen Euro an. Das hatte der Stahlkonzern, der nun wieder im MDAX der mittelgroßen Werte notiert ist, bereits im Februar bei seinen vorläufigen Zahlen angekündigt. Auch der zuletzt rückläufige Außenumsatz soll wieder steigen - von 8,98 auf rund 9,5 Milliarden Euro. 2024 waren es noch 10,01 Milliarden Euro gewesen.

Noch nicht eingerechnet ist dabei die geplante Übernahme der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) von thyssenkrupp Steel zum 1. Juni 2026. Thyssenkrupp Steel hält dort bisher 50 Prozent, Salzgitter 30 Prozent. Ebenfalls nicht mit einberechnet sind Effekte aus einer Umtauschanleihe in Aurubis-Aktien.

Wer­bung

Für 2027 sieht Salzgitter wieder einen stärkeren Aufwärtstrend.

Die Aktie verlor am späten Vormittag in einem wegen des Iran-Kriegs schwachen Branchenumfeld fast neun Prozent. Der Rohstoffsektor ist bisher größter Verlierer der ersten drei Kriegs-Wochen. Salzgitter hat dabei innerhalb eines Monats mehr als 40 Prozent an Wert verloren./nas/DP/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aurubis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurubis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Salzgitter

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
10:16Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10:06Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
09.03.2026Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2026Salzgitter HaltenDZ BANK
10.02.2026Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
05.02.2026Salzgitter BuyDeutsche Bank AG
08.12.2025Salzgitter BuyUBS AG
26.11.2025Salzgitter BuyDeutsche Bank AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
10:06Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
25.02.2026Salzgitter HaltenDZ BANK
10.02.2026Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
22.01.2026Salzgitter NeutralUBS AG
02.12.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:16Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
09.03.2026Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
10.02.2026Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.01.2026Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
03.12.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen