Jefferies & Company Inc.

Salzgitter Hold

10:06 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach detaillierten Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Hold" belassen. Der Stahlhersteller habe seine am 10. Februar bekannt gegebenen Jahresziele bestätigt, schrieb Cole Hathorn am Montag. Dies dürfte ihm zufolge angesichts des Konflikts im Nahen Osten als leicht positiv im derzeit schwachen Gesamtmarkt gewertet werden./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 03:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 03:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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