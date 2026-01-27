DAX 24.823 -0,3%ESt50 5.933 -1,0%MSCI World 4.557 +0,1%Top 10 Crypto 11,35 -2,5%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.639 -1,1%Euro 1,1976 +0,2%Öl 69,34 +0,9%Gold 5.543 +2,3%
Top News
Salzgitter Underweight

JP Morgan Chase & Co.

08:01 Uhr
Nordea-Aktie: Gewinn geht 2025 wie erwartet leicht zurück Nordea-Aktie: Gewinn geht 2025 wie erwartet leicht zurück
Salzgitter Aktie

Marktkap. 2,54 Mrd. EUR

Div. Rendite 1,26%
JP Morgan Chase & Co.

Salzgitter Underweight

08:01 Uhr
Salzgitter Underweight
Salzgitter
46,96 EUR -0,08 EUR -0,17%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG von 27,90 auf 31,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Im Zuge der Pläne der EU zur Reduktion von Stahl-Importen hätten die europäischen Stahlwerte den Gesamtmarkt seit Oktober klar abgehängt, schrieb Dominic O'Kane am Mittwochabend. Er geht weiter von einem Anstieg der Stahlpreise in der EU aus. Die Gewinnentwicklung dürfte im vierten Quartal 2025 den Tiefpunkt bis 2027 erreicht haben. 2026 setzt O'Kane gerade auf Edelstahlproduzenten gegenüber Karbonstahlherstellern. Sie versprächen deutlich mehr Gewinnwachstum und die Kurse seien noch hinterhergehinkt. Der Experte sprach daher für Aperam eine frische Empfehlung aus. Insgesamt hält er in der "Stahl-Renaissance" aber an seinen Favoriten ArcelorMittal und Voestalpine fest./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 21:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salzgitter Underweight

Unternehmen:
Salzgitter		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
31,40 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
46,88 €		 Abst. Kursziel*:
-33,02%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
46,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-33,13%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,10 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Salzgitter

08:01 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Salzgitter Neutral UBS AG
08.12.25 Salzgitter Buy UBS AG
03.12.25 Salzgitter Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Salzgitter Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

