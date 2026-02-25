DAX 25.291 +0,5%ESt50 6.195 +0,4%MSCI World 4.584 +0,1%Top 10 Crypto 8,8380 +1,3%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.578 +0,1%Euro 1,1816 +0,0%Öl 69,30 -2,4%Gold 5.177 +0,2%
London Stock Exchange (LSE) Aktie

97,00 EUR +6,50 EUR +7,18 %
STU
87,25 CHF +6,34 CHF +7,84 %
BRX
Marktkap. 44,4 Mrd. EUR

KGV 87,64 Div. Rendite 1,15%
UBS AG

London Stock Exchange (LSE) Buy

13:36 Uhr
London Stock Exchange (LSE) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Londoner Börsenbetreibers deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Michael Werner am Donnerstag nach den Zahlen./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
110,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
97,00 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Werner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
124,36 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

