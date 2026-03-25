Givaudan Aktie
Marktkap. 26,78 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3040 Franken belassen. Geoff Haire geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass die erhöhten Energie- und Rohstoffkosten zunächst zu einem Preisanstieg bei Chemieprodukten führen. Typischerweise folgten darauf dann aber Kapazitätsanpassungen und im letzten Schritt eine nachlassende Nachfrage. Er geht davon aus, dass zyklische Chemieunternehmen zunächst von höheren Preisen profitieren könnten, bevor sich dies dann bei den Volumina bemerkbar macht. Unternehmen aus den Bereichen Konsumentenchemie und Gase bleiben wegen ihres defensiven Charakters seine bevorzugte Wahl in der Branche. Namentlich nannte er Air Liquide, Novonesis und Croda. Gemieden werden sollten Lanxess, K+S und Victrex./tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Neutral
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
3.040,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
2.677,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
13,56%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2.663,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
14,16%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.267,14 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
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|UBS AG
|24.03.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|17.03.26
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