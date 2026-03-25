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Symbol GVDBF

UBS AG

Givaudan Neutral

15:11 Uhr
Givaudan Neutral
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
2.907,00 EUR 6,00 EUR 0,21%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3040 Franken belassen. Geoff Haire geht in einer am Donnerstag vorliegenden Studie davon aus, dass die erhöhten Energie- und Rohstoffkosten zunächst zu einem Preisanstieg bei Chemieprodukten führen. Typischerweise folgten darauf dann aber Kapazitätsanpassungen und im letzten Schritt eine nachlassende Nachfrage. Er geht davon aus, dass zyklische Chemieunternehmen zunächst von höheren Preisen profitieren könnten, bevor sich dies dann bei den Volumina bemerkbar macht. Unternehmen aus den Bereichen Konsumentenchemie und Gase bleiben wegen ihres defensiven Charakters seine bevorzugte Wahl in der Branche. Namentlich nannte er Air Liquide, Novonesis und Croda. Gemieden werden sollten Lanxess, K+S und Victrex./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:08 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Neutral

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
3.040,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
2.677,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
13,56%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2.663,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
14,16%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.267,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

15:11 Givaudan Neutral UBS AG
24.03.26 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
19.03.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.03.26 Givaudan Overweight Barclays Capital
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