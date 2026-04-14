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Symbol GVDBF

Barclays Capital

Givaudan Equal Weight

08:11 Uhr
Givaudan Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.153,00 EUR 37,00 EUR 1,19%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3050 auf 3100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In der Duftstoffsparte Fragrance & Beauty hätten die Schweizer im ersten Quartal geliefert, schrieb Alex Sloane am Dienstagabend nach den Zahlen. Die schwer absehbare Margenentwicklung verdüstere jedoch die Aussichten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 17:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Equal Weight

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
3.100,00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
2.869,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
8,05%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Sloane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.156,88 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

14.04.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
14.04.26 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
13.04.26 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.04.26 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
02.04.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
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