Givaudan Aktie
Marktkap. 27,99 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Givaudan von 3050 auf 3100 Franken angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. In der Duftstoffsparte Fragrance & Beauty hätten die Schweizer im ersten Quartal geliefert, schrieb Alex Sloane am Dienstagabend nach den Zahlen. Die schwer absehbare Margenentwicklung verdüstere jedoch die Aussichten./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 17:45 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Equal Weight
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
3.100,00 CHF
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
2.869,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
8,05%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.156,88 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|14.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Givaudan Overweight
|Barclays Capital
|27.02.26
|Givaudan Buy
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|05.02.26
|Givaudan Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Givaudan Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Givaudan Hold
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)