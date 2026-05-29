AMD (Advanced Micro Devices) Aktie
Marktkap. 721,43 Mrd. EURKGV 81,13 Div. Rendite 0,00%
WKN 863186
ISIN US0079031078
Symbol AMD
AMD (Advanced Micro Devices) Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMD von 500 auf 665 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Klassische Hauptprozessoren (CPU) holten durch den Einsatz im Bereich der agentischen KI zum bisher üblichen Bedarf für Grafikprozessoren (GPU) auf, schrieb Tom O'Malley in einer am Montag vorliegenden Studie. AMD sei am besten positioniert, um von diesem Wandel zu profitieren./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 01:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:30 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Overweight
|Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
$ 665,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 516,10
|Abst. Kursziel*:
28,85%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 507,32
|Abst. Kursziel aktuell:
31,08%
|
Analyst Name:
Tom O'Malley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 481,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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