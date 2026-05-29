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ISIN US0079031078

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Symbol AMD

Barclays Capital

AMD (Advanced Micro Devices) Overweight

15:41 Uhr
AMD (Advanced Micro Devices) Overweight
Aktie in diesem Artikel
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMD von 500 auf 665 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Klassische Hauptprozessoren (CPU) holten durch den Einsatz im Bereich der agentischen KI zum bisher üblichen Bedarf für Grafikprozessoren (GPU) auf, schrieb Tom O'Malley in einer am Montag vorliegenden Studie. AMD sei am besten positioniert, um von diesem Wandel zu profitieren./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2026 / 01:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.06.2026 / 02:30 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AMD (Advanced Micro Devices) Overweight

Unternehmen:
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
$ 665,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 516,10		 Abst. Kursziel*:
28,85%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 507,32		 Abst. Kursziel aktuell:
31,08%
Analyst Name:
Tom O'Malley 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 481,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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