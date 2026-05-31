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Marktkap. 4,93 Mrd. EUR

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WKN WCH888

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ISIN DE000WCH8881

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Symbol WKCMF

DZ BANK

WACKER CHEMIE Halten

13:01 Uhr
WACKER CHEMIE Halten
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
103,40 EUR 2,20 EUR 2,17%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Wacker Chemie von 92 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die finalen Kennzahlen fu?r das erste Quartal 2026 hätten die vorläufigen Ergebnisse bestätigt, schrieb Peter Spengler am Dienstag. Die Reduzierung des Anteils an Siltronic stärke die Finanzlage fu?r ku?nftige Investitionen. Trotz eines robusten Starts in das Geschäftsjahr aufgrund vorgezogener Aufträge bleibe die Nachfrage in vielen Endmärkten aber verhalten./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Halten

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
102,20 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
103,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

13:01 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
26.05.26 WACKER CHEMIE Neutral UBS AG
22.05.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
07.05.26 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
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