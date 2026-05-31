WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 4,93 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Wacker Chemie von 92 auf 94 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die finalen Kennzahlen fu?r das erste Quartal 2026 hätten die vorläufigen Ergebnisse bestätigt, schrieb Peter Spengler am Dienstag. Die Reduzierung des Anteils an Siltronic stärke die Finanzlage fu?r ku?nftige Investitionen. Trotz eines robusten Starts in das Geschäftsjahr aufgrund vorgezogener Aufträge bleibe die Nachfrage in vielen Endmärkten aber verhalten./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Halten
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
102,20 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
103,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Peter Spengler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|13:01
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.05.26
|WACKER CHEMIE Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|13:01
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.05.26
|WACKER CHEMIE Neutral
|UBS AG
|22.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.04.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|22.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|13:01
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|26.05.26
|WACKER CHEMIE Neutral
|UBS AG
|20.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital