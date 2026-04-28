WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 4,79 Mrd. EUR
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen entsprächen letztlich den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Charles Eden am Mittwochmorgen nach dem Bericht des Spezialchemie-Unternehmens./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Buy
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
84,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
97,40 €
|Abst. Kursziel*:
-13,76%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
96,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,59%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|13:01
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11:26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|08:41
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|13:01
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11:26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|08:41
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|13:01
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|08:41
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG