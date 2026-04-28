UBS AG

WACKER CHEMIE Buy

13:01 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen entsprächen letztlich den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Charles Eden am Mittwochmorgen nach dem Bericht des Spezialchemie-Unternehmens./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie