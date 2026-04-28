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Marktkap. 4,79 Mrd. EUR

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WKN WCH888

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Symbol WKCMF

UBS AG

WACKER CHEMIE Buy

13:01 Uhr
WACKER CHEMIE Buy
Aktie in diesem Artikel
WACKER CHEMIE AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Buy" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen entsprächen letztlich den vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Charles Eden am Mittwochmorgen nach dem Bericht des Spezialchemie-Unternehmens./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Buy

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
97,40 €		 Abst. Kursziel*:
-13,76%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
96,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-12,59%
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

13:01 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
11:26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
08:41 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
21.04.26 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
20.04.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
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