Barclays Capital

WACKER CHEMIE Equal Weight

10:51 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das operative Ergebnis des ersten Quartals habe dank Vorzieheffekten die Erwartungen übertroffen, schrieb Anil Shenoy am Montag. Er erwartet ähnliche Effekte bei anderen Chemiekonzernen. An den Jahreszielen ändert sich allerdings nichts./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 06:54 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie