DAX 24.944 +0,6%ESt50 6.084 +0,5%MSCI World 4.848 +0,0%Top 10 Crypto 8,2015 -5,3%Nas 26.705 -0,6%Bitcoin 54.960 -0,4%Euro 1,1630 +0,3%Öl 95,32 -2,1%Gold 4.480 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Broadcom A2JG9Z Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Marvell Technology A3CNLD Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Wall Street uneins -- Broadcom enttäuscht beim Ausblick -- SpaceX setzt Ausgabepreis fest -- Lufthansa, Infineon, CrowdStrike, Softbank, HOCHTIEF, PUMA, BYD im Fokus
Top News
PUMA-Aktie stark: Citigroup setzt auf China-Chancen - Kaufempfehlung PUMA-Aktie stark: Citigroup setzt auf China-Chancen - Kaufempfehlung
Webinar mit Christian Schlegel: Von Dax bis Dow - das bewegt die Märkte im zweiten Halbjahr 2026 Webinar mit Christian Schlegel: Von Dax bis Dow - das bewegt die Märkte im zweiten Halbjahr 2026
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Schneider Electric Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
281,35 EUR -1,75 EUR -0,62 %
STU
256,15 CHF +1,35 CHF +0,53 %
SWX
finanzen.net zero
Schneider Electric jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 161,44 Mrd. EUR

KGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860180

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000121972

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SBGSF

Bernstein Research

Schneider Electric Outperform

15:46 Uhr
Schneider Electric Outperform
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
281,35 EUR -1,75 EUR -0,62%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 310 Euro belassen. Alasdair Leslie bewertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie größer werdende Investorenbedenken am Wachstum im Rechenzentren-Bereich. Seine Analyse habe ergeben, dass das dort von Schneider erzielte Wachstum mit dem von Mitbewerbern Schritt halte. Der Wachstumsansatz der Aktie bleibe positiv, da Schneider den adressierbaren Markt schneller ausweite./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2026 / 13:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Outperform

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
310,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
280,20 €		 Abst. Kursziel*:
10,64%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
281,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,18%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
305,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

15:46 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
28.05.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.05.26 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
15.05.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
07.05.26 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Schneider Electric auf 'Outperform'
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Schneider Electric von vor 10 Jahren verdient
dpa-afx Schneider Electric-Aktie: Auf Rekordkurs dank Softbank
finanzen.net Schneider Electric-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schneider Electric von vor 3 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Schneider Electric-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Schneider Electric-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier Schneider Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Schneider Electric-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Benzinga Oracle Brings In Schneider Electric Veteran To Lead Finance
PR Newswire /C O R R E C T I O N -- Schneider Electric/
Business Times Schneider Electric gears up for tsunami of power demand from AI, EVs, global warming fallout
Business Times Schneider Electric looks to digitalisation, new partners to tackle rapid electrification
PR Newswire Schneider Electric Debuts One Digital Grid Platform to Help Utilities Modernize and Address Energy Costs
PR Newswire Schneider Electric Opens New Energy Manufacturing Facility in Middle Tennessee
PR Newswire Schneider Electric and Energy Solutions Providers Launch U.S. Initiative to Accelerate Resilient Infrastructure
PR Newswire Schneider Electric Reinforces Commitment to Electrical Contractors with Innovation and Thought Leadership at NECA 2025
RSS Feed
Schneider Electric S.A. zu myNews hinzufügen