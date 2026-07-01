Befesa Aktie
Marktkap. 1,39 Mrd. EURKGV 14,66 Div. Rendite 3,39%
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Symbol BFSAF
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebitda) für das zweite Quartal des Industrie-Recyclers liege 3 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Olivier Calvet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ebitda-Prognosen für die Jahre 2026 bis 2029 habe er jedoch in Erwartung höherer Rohstoffpreise um bis zu 10 Prozent erhöht./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Befesa
Zusammenfassung: Befesa Buy
|Unternehmen:
Befesa
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
47,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
35,30 €
|Abst. Kursziel*:
33,14%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
35,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
32,02%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Befesa
|12:06
|Befesa Buy
|UBS AG
|10.07.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
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|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:06
|Befesa Buy
|UBS AG
|10.07.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|03.07.26
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|Deutsche Bank AG
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