UBS AG

Befesa Buy

12:06 Uhr

Aktie in diesem Artikel Befesa 35,60 EUR 0,60 EUR 1,71% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebitda) für das zweite Quartal des Industrie-Recyclers liege 3 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Olivier Calvet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ebitda-Prognosen für die Jahre 2026 bis 2029 habe er jedoch in Erwartung höherer Rohstoffpreise um bis zu 10 Prozent erhöht./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa