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Symbol BFSAF

Deutsche Bank AG

Befesa Hold

11:51 Uhr
Befesa Hold
Aktie in diesem Artikel
Befesa
31,00 EUR 1,65 EUR 5,62%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal am 29. Juli dürften eine ähnliche Geschäftsentwicklung wie zum Jahresauftakt belegen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Umsatz sollte stagniert haben und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um 6 Prozent gestiegen sein./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Hold

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
30,55 €		 Abst. Kursziel*:
14,57%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
31,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,90%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

11:51 Befesa Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
01.05.26 Befesa Buy UBS AG
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