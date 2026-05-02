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Marktkap. 1,31 Mrd. EUR

KGV 14,66
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WKN A2H5Z1

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ISIN LU1704650164

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Symbol BFSAF

Deutsche Bank AG

Befesa Hold

14:06 Uhr
Befesa Hold
Aktie in diesem Artikel
Befesa
33,35 EUR 0,85 EUR 2,62%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa nach Zahlen zum ersten Quartal von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Umsatz sei zwar auf Jahressicht um acht Prozent zurückgegangen, die Profitabilität habe aber zugenommen, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Recycler von Industriestäuben und Salzschlacken habe von geringeren operativen Ausgaben und höheren Zinkpreisen profitiert./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 08:09 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Hold

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
33,10 €		 Abst. Kursziel*:
11,78%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
33,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,94%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

14:06 Befesa Hold Deutsche Bank AG
01.05.26 Befesa Buy UBS AG
30.04.26 Befesa Buy UBS AG
30.04.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
24.04.26 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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