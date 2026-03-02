Befesa Aktie
Marktkap. 1,35 Mrd. EURKGV 14,68
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Symbol BFSAF
Befesa Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa von 32 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäftsentwicklung des Industrierecyclers sei 2025 - nicht zuletzt angesichts eines rekordhohen operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) - robust ausgefallen, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Befesa Hold
|Unternehmen:
Befesa
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
30,94 €
|Abst. Kursziel*:
16,35%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
32,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,59%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
