Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Marktkap. 1,35 Mrd. EUR

KGV 14,68
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa von 32 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäftsentwicklung des Industrierecyclers sei 2025 - nicht zuletzt angesichts eines rekordhohen operativen Ergebnisses (bereinigtes Ebitda) - robust ausgefallen, schrieb Lars Vom-Cleff in seiner am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Hold

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
30,94 €		 Abst. Kursziel*:
16,35%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
32,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,59%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

09:16 Befesa Hold Deutsche Bank AG
02.03.26 Befesa Buy UBS AG
02.03.26 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 Befesa Buy UBS AG
26.02.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Befesa

TraderFox Stocks in Action Stocks in Action: Befesa, AXA, ENI, Hensoldt und Lufthansa. Stocks in Action: Befesa, AXA, ENI, Hensoldt und Lufthansa.
finanzen.net Befesa-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar
finanzen.net Befesa stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich stärker
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: So performt der SDAX am Freitagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX im Plus
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Plus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 42 Euro
dpa-afx Befesa-Aktie tiefer: Ergebnis im Tagesgeschäft im Rahmen der Erwartungen
EQS Group EQS-News: Befesa delivers all-time-high adjusted EBITDA up 14% to €243m and record Operating Cash Flow
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Befesa delivers strong Q3 2025 results with adjusted EBITDA up 27% and net income up 318%
EQS Group EQS-News: Befesa delivers resilient H1 2025 performance, net profit doubles to €40m, adjusted EBITDA up 9% to €112m and sees stronger H2
EQS Group EQS-News: Invitation to the Annual General Meeting on 19 June 2025
EQS Group EQS-News: Befesa delivers solid Q1 performance with net profit up 97% YoY and sets FY2025 EBITDA guidance of &#8364;240m-&#8364;265m
