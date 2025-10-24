Befesa Aktie
Marktkap. 1,21 Mrd. EURKGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Symbol BFSAF
Befesa Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Im dritten Quartal habe der Recyclingspezialist wohl von einer höheren Auslastung profitiert, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Befesa
Zusammenfassung: Befesa Hold
|Unternehmen:
Befesa
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
32,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
29,90 €
|Abst. Kursziel*:
7,02%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
30,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,60%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
