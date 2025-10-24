DAX 24.208 -0,1%ESt50 5.692 +0,3%MSCI World 4.379 +0,2%Top 10 Crypto 15,77 +6,0%Nas 23.205 +1,2%Bitcoin 99.203 +0,8%Euro 1,1638 +0,1%Öl 65,79 +0,2%Gold 4.023 -1,4%
Befesa Aktie

30,02 EUR +0,04 EUR +0,13 %
STU
29,92 EUR -0,08 EUR -0,27 %
GVIE
Marktkap. 1,21 Mrd. EUR

KGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Hold" belassen. Im dritten Quartal habe der Recyclingspezialist wohl von einer höheren Auslastung profitiert, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Bericht./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Hold

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
29,90 €		 Abst. Kursziel*:
7,02%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
30,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,60%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

