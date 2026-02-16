DAX25.276 +0,4%Est506.195 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,3%Nas23.152 +1,3%Bitcoin57.630 +0,2%Euro1,1803 -0,1%Öl69,89 -1,5%Gold5.164 ±-0,0%
Befesa-Aktie tiefer: Ergebnis im Tagesgeschäft im Rahmen der Erwartungen

26.02.26 12:36 Uhr
Befesa-Aktie gibt ab: Keine Überraschung - Befesa steigert operatives Ergebnis wie angekündigt | finanzen.net

Der Industrie-Recyler Befesa hat im vergangenen Jahr von günstigen Zinkschmelzlöhnen profitiert.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Befesa
32,64 EUR 0,44 EUR 1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zudem trugen niedrigere Betriebskosten zum Anstieg des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 14 Prozent auf 242,8 Millionen Euro bei, wie der SDAX-Konzern am Donnerstag in Luxemburg aus Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Damit traf das Unternehmen die Schätzungen von Analysten. Die Aktie fiel allerdings.

Wer­bung

Das Papier schwankte merklich zwischen Gewinnen und Verlusten und verlor via XETRA zuletzt 1,5 Prozent auf gut 32 Euro. Analyst Nikolas Demeter von der Bank Metzler sprach von einer stabilen Entwicklung und positiven Aussichten auf 2026. Die robuste Erwirtschaftung freier Finanzmittel (Free Cashflow) bleibe ein großes Highlight beim Unternehmen. Das operative Ergebnis des vergangenen Jahres sei nur am unteren Ende der anvisierten Spanne gelandet, bemängelte hingegen Fabian Piasta von der US-Investmentbank Jefferies. Das sei allerdings auch erwartet worden.

Einen konkreten Ausblick für das neue Jahr gab es vom Befesa-Management noch nicht. Allerdings dürfte ein steigender Zinkschmelzlohn die Geschäfte belasten, hieß es. 2025 hatte er einen historischen Tiefstand von 80 US-Dollar pro Tonne erreicht, in diesem Jahr sei aber mit 100 bis 130 Dollar zu rechnen. Befesas Ertrag soll aber dank höherer Stahlstaubvolumina in den USA insgesamt weiter wachsen.

Unter dem Strich stieg der Gewinn 2025 um mehr als die Hälfte auf 80,5 Millionen Euro. Der Umsatz hingegen sank um knapp 5 Prozent auf 1,18 Milliarden Euro, Grund waren vor allem geringere Mengen im Bereich Sekundäraluminium.

Wer­bung

Einen konkreten Ausblick soll es nach der Festlegung eines Benchmark-Zinkschmelzlohns für dieses Jahr geben, das dürfte im März oder April passieren. Vorlegen will Befesa den Ausblick zusammen mit den Zahlen zum ersten Quartal am 30. April.

/men/nas/stk

LUXEMBURG (dpa-AFX)

