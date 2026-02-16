DAX 25.141 -0,1%ESt50 6.179 +0,1%MSCI World 4.582 +0,1%Top 10 Crypto 8,8255 +1,1%Nas 23.152 +1,3%Bitcoin 57.726 +0,4%Euro 1,1803 -0,1%Öl 70,94 +0,0%Gold 5.180 +0,3%
Marktkap. 1,29 Mrd. EUR

KGV 16,34 Div. Rendite 3,08%
Aktie in diesem Artikel
Befesa
32,44 EUR -0,08 EUR -0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien schwächer ausgefallen als erwartet, schrieb Fabian Piasta in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Preise an der Londoner Metallbörse hätten unter Wechselkurseffekten gelitten. Die Profitabilität des Entsorgers metallhaltiger Stäube und Schlacken habe von höheren Kapazitätsauslastungen profitiert./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,24 €		 Abst. Kursziel*:
14,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
32,44 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,14%
Analyst Name:
Fabian Piasta 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

09:31 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
18.02.26 Befesa Buy UBS AG
16.02.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
12.02.26 Befesa Buy UBS AG
22.01.26 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Befesa

dpa-afx Schätzungen getroffen Befesa-Aktie legt zu: Ergebnis im Tagesgeschäft im Rahmen der Erwartungen Befesa-Aktie legt zu: Ergebnis im Tagesgeschäft im Rahmen der Erwartungen
EQS Group EQS-News: Befesa steigert bereinigtes EBITDA um 14% auf ein Allzeithoch von 243 Mio. € und erzielt Rekord beim operativen Cashflow
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Montagshandels Gewinne
finanzen.net Handel in Frankfurt: SDAX zum Start leichter
TraderFox Befesa profitiert vom Aufschwung der Metallpreise und hat drei Katalysator fürs Wachstum. Neues 52-Wochenhoch!
TraderFox Stocks in Action: Rational, Befesa, PVA Tepla, Infineon, Knorr-Bremse
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 04.02.26
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net Januar 2026: So schätzen Experten die Befesa-Aktie ein
EQS Group EQS-News: Befesa delivers all-time-high adjusted EBITDA up 14% to €243m and record Operating Cash Flow
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Befesa delivers strong Q3 2025 results with adjusted EBITDA up 27% and net income up 318%
EQS Group EQS-News: Befesa delivers resilient H1 2025 performance, net profit doubles to €40m, adjusted EBITDA up 9% to €112m and sees stronger H2
EQS Group EQS-News: Invitation to the Annual General Meeting on 19 June 2025
EQS Group EQS-News: Befesa delivers solid Q1 performance with net profit up 97% YoY and sets FY2025 EBITDA guidance of &#8364;240m-&#8364;265m
EQS Group EQS-News: Befesa delivers highest ever Q4 EBITDA of &#8364;62m and strong full-year 2024 results with 17% EBITDA growth
