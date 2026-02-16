Jefferies & Company Inc.

Befesa Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien schwächer ausgefallen als erwartet, schrieb Fabian Piasta in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Preise an der Londoner Metallbörse hätten unter Wechselkurseffekten gelitten. Die Profitabilität des Entsorgers metallhaltiger Stäube und Schlacken habe von höheren Kapazitätsauslastungen profitiert./rob/bek/ag

