ABB (Asea Brown Boveri) Aktie

Marktkap. 128,7 Mrd. EUR

KGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730

ISIN CH0012221716

Symbol ABLZF

RBC Capital Markets

ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

15:36 Uhr
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 62 Franken belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergibt. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform

Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
62,00 CHF
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
65,36 CHF		 Abst. Kursziel*:
-5,14%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
65,56 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,43%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
58,13 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

15:36 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
19.03.26 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
02.02.26 ABB (Asea Brown Boveri) Sell Deutsche Bank AG
30.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
30.01.26 ABB (Asea Brown Boveri) Underweight Barclays Capital
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

finanzen.net SMI-Handel aktuell: SMI beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SLI sackt zum Start des Montagshandels ab
finanzen.net Schwacher Handel: STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus
finanzen.net Börse Zürich in Rot: SMI notiert zum Ende des Freitagshandels im Minus
finanzen.net Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt zum Ende des Freitagshandels zurück
finanzen.net Börse Zürich: SMI präsentiert sich am Nachmittag schwächer
finanzen.net Schwacher Handel: SLI zeigt sich leichter
finanzen.net Handel in Zürich: SMI klettert am Mittag
Financial Times Nvidia and ABB launch partnership for AI-enabled autonomous robots
Zacks Is ABB (ABBNY) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
Zacks Here is Why Growth Investors Should Buy ABB (ABBNY) Now
RTE.ie AAB buys Dublin's FM Accountants and Carlow's LSMQ
EQS Group Notice of ABB’s Annual General Meeting on March 19, 2026
EQS Group ABB publishes its Annual Reporting Suite 2025
Zacks 3 Reasons Why Growth Investors Shouldn't Overlook ABB (ABBNY)
Zacks ABB (ABBNY) Is Up 0.60% in One Week: What You Should Know
ABB (Asea Brown Boveri) zu myNews hinzufügen