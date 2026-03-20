ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 128,7 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 62 Franken belassen. Die jüngste Quartalsberichtssaison der europäischen Investitionsgüter-Unternehmen habe seinen Erwartungen insgesamt entsprochen, schrieb Mark Fielding in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. 2026 dürfte für den Sektor ein Jahr des Fortschritts werden, der sich aus organischem Umsatzwachstum und eigenen Anstrengungen vor dem Hintergrund eines uneinheitlichen Marktumfelds ergibt. Der Nahost-Krieg sei eindeutig ein Risikofaktor, auch wenn die bisherigen Störungen begrenzt seien./edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 18:57 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
62,00 CHF
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
65,36 CHF
|Abst. Kursziel*:
-5,14%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
65,56 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-5,43%
|
Analyst Name:
Mark Fielding
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,13 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
|15:36
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.03.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.02.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Sell
|Deutsche Bank AG
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.01.26
|ABB (Asea Brown Boveri) Underweight
|Barclays Capital
