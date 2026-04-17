Barclays Capital

RELX Overweight

08:01 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Relx von 3075 auf 3095 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Nick Dempsey erwartet sich vom Zwischenbericht am Donnerstag nur wenig Neues vom Medienkonzern, wie er am Montagabend in seinem Ausblick schrieb. Er kürzte seine Prognosen für das Geschäft als Veranstalter von Messen und Events im Zuge des Nahost-Kriegs, passte seine Schätzungen aber aufgrund jüngster Währungsbewegungen insgesamt nach oben an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 23:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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