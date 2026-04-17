RELX Aktie
Marktkap. 55,68 Mrd. EURKGV 26,83 Div. Rendite 2,24%
WKN A0M95J
ISIN GB00B2B0DG97
Symbol RLXXF
RELX Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Relx von 3075 auf 3095 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Nick Dempsey erwartet sich vom Zwischenbericht am Donnerstag nur wenig Neues vom Medienkonzern, wie er am Montagabend in seinem Ausblick schrieb. Er kürzte seine Prognosen für das Geschäft als Veranstalter von Messen und Events im Zuge des Nahost-Kriegs, passte seine Schätzungen aber aufgrund jüngster Währungsbewegungen insgesamt nach oben an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 23:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RELX Overweight
|Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
30,95 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
27,06 £
|Abst. Kursziel*:
14,38%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Nick Dempsey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
37,83 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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