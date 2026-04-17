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Symbol RLXXF

Barclays Capital

RELX Overweight

08:01 Uhr
RELX Overweight
Aktie in diesem Artikel
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
31,08 EUR 0,02 EUR 0,06%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Relx von 3075 auf 3095 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Nick Dempsey erwartet sich vom Zwischenbericht am Donnerstag nur wenig Neues vom Medienkonzern, wie er am Montagabend in seinem Ausblick schrieb. Er kürzte seine Prognosen für das Geschäft als Veranstalter von Messen und Events im Zuge des Nahost-Kriegs, passte seine Schätzungen aber aufgrund jüngster Währungsbewegungen insgesamt nach oben an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 23:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RELX Overweight

Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
30,95 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
27,06 £		 Abst. Kursziel*:
14,38%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Nick Dempsey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,83 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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