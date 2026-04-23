RELX Aktie
Marktkap. 56,24 Mrd. EURKGV 26,83 Div. Rendite 2,24%
WKN A0M95J
ISIN GB00B2B0DG97
Symbol RLXXF
RELX Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3050 Pence auf "Buy" belassen. Der Anbieter von datenbasierter Analysen und Fachinformationen habe ein Bild beständigen und sichtbaren Wachstums vermittelt, auch wenn es keine nennenswerten Neuigkeiten gegeben habe, schrieb Steve Liechti in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Update während der Hauptversammlung sei zahlenmäßig aber wie üblich aber insgesamt eher mager ausgefallen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RELX Buy
|Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
30,50 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
30,98 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Steve Liechti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,53 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|11:01
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|RELX Outperform
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Deutsche Bank AG
|25.04.25
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|Deutsche Bank AG
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|RELX Equal Weight
|Barclays Capital