Deutsche Bank AG

RELX Buy

11:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 3050 Pence auf "Buy" belassen. Der Anbieter von datenbasierter Analysen und Fachinformationen habe ein Bild beständigen und sichtbaren Wachstums vermittelt, auch wenn es keine nennenswerten Neuigkeiten gegeben habe, schrieb Steve Liechti in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das Update während der Hauptversammlung sei zahlenmäßig aber wie üblich aber insgesamt eher mager ausgefallen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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