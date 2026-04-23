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Symbol RLXXF

UBS AG

RELX Buy

14:01 Uhr
RELX Buy
Aktie in diesem Artikel
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
30,88 EUR 0,00 EUR 0,00%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Relx mit einem Kursziel von 3600 Pence auf "Buy" belassen. Der Fachverlag und Datenbankanbieter habe trotz der Auswirkungen des Nahostkonflikts einen soliden Jahresstart hingelegt, schrieb Jo Barnet-Lamb in seiner Einschätzung vom Donnerstag./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: photofriday/ shutterstock.com

Zusammenfassung: RELX Buy

Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
36,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,98 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,53 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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