RELX-Aktie gibt dennoch ab: Ausblick bestätigt
RELX hat in den ersten neun Monaten 2025 den Umsatz (underlying) um 7 Prozent dank guter Entwicklung in allen Segmenten erhöht.
Werte in diesem Artikel
RELX verwies in dem Neumonatsbericht am Donnerstag darauf, dass das Wachstum durch die KI-gestützten Analyse- und Entscheidungswerkzeuge vorangetrieben wurde. In der Sparte Risk berichtete RELX ein Umsatzwachstum (underlying) von 8 Prozent seit Jahresbeginn. Im Bereich Scientific, Technical & Medical kletterte der Umsatz um 5 Prozent.
Das im FTSE 100 gelistete Unternehmen bestätigte die bisherige Prognose für das Gesamtjahr und peilt starkes Wachstum bei Umsatz (underlying) und bereinigtem Betriebsgewinn an. Zudem soll das Ergebnis je Aktie auf Basis konstanter Wechselkurse ebenfalls klettern. RELX, mit Wurzeln in der Verlagswelt, hat sich in der vergangenen Zeit zu einem digitalen Informationsanbieter entwickelt und bietet vor allem Daten, Analysen und Tools für Fachkräfte in den Bereichen Recht, Wissenschaft, Finanzen und Risikomanagement.
In London verliert die RELX-Aktie zeitweise 2,51 Prozent auf 34,20 Pfund.
DOW JONES
Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com, T. Schneider / Shutterstock.com
