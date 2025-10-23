DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Donnerstag vorsichtig zu. So eröffnete der DAX 0,21 Prozent fester bei 24.202,78 Punkten.

Der TecDAX steigt anfänglich um 0,4 Prozent auf 3.766 Stellen. Vorsichtige Aussagen des Software-Riesen SAP zum Wachstum im laufenden Jahr könnten eine Erholung des DAX am Donnerstag erschweren. SAP wurde wegen der gegenwärtig zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Wachstum in diesem Jahr. Analysten lobten allerdings, das Unternehmen habe sich in einer Telefonkonferenz nach Veröffentlichung der Quartalszahlen optimistisch gezeigt.





Europas Börsen ziehen am Donnerstag an. So startete der EURO STOXX 50 0,3 Prozent höher bei 5.658 Einheiten.





Die US-Börsen bewegten sich am Mittwoch auf rotem Terrain. Der Dow Jones notierte zum Handelsstart noch marginal höher, rutschte anschließend jedoch ins Minus und beendete den Tag somit 0,71 Prozent schwächer bei 46.590,41 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite bewegte sich bereits zur Eröffnung leicht abwärts und verzeichnete auch im weiteren Verlauf Verluste. So schloss er letztendlich mit einem Abschlag von 0,93 Prozent auf 22.740,40 Zähler. An der Wall Street zeigten sich die Anleger am Mittwoch zurückhaltend. Belastend wirkten weiterhin der ungelöste Haushaltsstreit in Washington, der zu einem anhaltenden Shutdown geführt hat, sowie die anhaltenden Spannungen im Handelskonflikt zwischen den USA und China.

US-Präsident Donald Trump dämpfte die Hoffnungen auf Fortschritte, indem er erklärte, ein geplantes Treffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping könne möglicherweise doch nicht stattfinden. Ein ebenfalls vorgesehenes Gespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin wurde bereits abgesagt, nachdem Moskau laut US-Angaben kein Entgegenkommen beim Ukraine-Krieg signalisiert habe.

Zudem lag der Anlegerfokus weiter auf der Berichtssaison.