Heute im Fokus
DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus
Heute im Fokus

DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen uneinheitlich -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat im Fokus

aktualisiert 23.10.25 09:16 Uhr

Nokia übertrifft Erwartungen. Beiersdorf senkt Umsatzziel für 2025 erneut. Airbus, Leonardo und Thales wollen Raumfahrtgeschäft bündeln. Volvo verdient operativ mehr als erwartet. Roche erhöht Gewinnziele für das Gesamtjahr. ATOSS Software zuversichtlicher bei Marge 2025. Kering verbucht kräftigen Umsatzrückgang. Michelin kappt auch 2026er-Gewinnziel.

Marktentwicklung


Am deutschen Aktienmarkt greifen die Anleger am Donnerstag vorsichtig zu.

So eröffnete der DAX 0,21 Prozent fester bei 24.202,78 Punkten.
Der TecDAX steigt anfänglich um 0,4 Prozent auf 3.766 Stellen.

Vorsichtige Aussagen des Software-Riesen SAP zum Wachstum im laufenden Jahr könnten eine Erholung des DAX am Donnerstag erschweren. SAP wurde wegen der gegenwärtig zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Wachstum in diesem Jahr. Analysten lobten allerdings, das Unternehmen habe sich in einer Telefonkonferenz nach Veröffentlichung der Quartalszahlen optimistisch gezeigt.

Top Themen

Börsenneuling TKMS-Aktie bekommt von Deutsche Bank Dämpfer verpasst
News-Ticker

