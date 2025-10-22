Aktien von Microsoft, Apple & Google im Blick: OpenAI bettet ChatGPT in Web-Nutzung ein - eigener Browser
Der ChatGPT-Entwickler OpenAI fordert Google und Apple mit einem eigenen Webbrowser heraus.
Die Idee dahinter ist, den Chatbot ChatGPT in die Nutzung zu Websites zu integrieren. So soll er den Inhalt einer Seite zusammenfassen oder verschiedene Artikel bei einem Online-Einkaufvergleichen, wie OpenAI bei der Ankündigung erläuterte.
Zugleich soll ChatGPT es einfacher machen, Dinge wiederzufinden, die man im Netz gesehen hat. OpenAI nennt als Beispiel, dass man ChatGPT bitten könne, die Halloween-Dekoration anzuzeigen, die man sich vergangene Woche angesehen habe. Funktionen, bei denen ChatGPT eigenständig Aufgaben im Auftrag der Nutzer erledigen kann - wie etwa eine Reise buchen - bleiben zahlenden Abokunden von OpenAI vorbehalten.
Der Browser mit dem Namen Atlas wird zunächst nur für Apples Mac-Computer verfügbar sein. Google stellt aktuell den weltweit meistgenutzten Webbrowser mit Chrome. Apples Konkurrenz-Software Safari hat vor allem auf iPhones eine starke Position. In den vergangenen Monaten starteten auch andere KI-Firmen eigene Webbrowser.
An der NASDAQ verlor die Microsoft-Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise leichte 0,22 Prozent auf 516,50 US-Dollar, während Apple-Papiere um 0,18 Prozent nachgaben auf 262,30 US-Dollar. Die C-Aktien von Alphabet stiegen derweil um 1,92 Prozent auf 256,17 US-Dollar.
/so/DP/zb
SAN FRANCISCO (dpa-AFX)
Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Weitere News
Bildquellen: JarTee / Shutterstock.com
Nachrichten zu Apple Inc.
Analysen zu Apple Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|13.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.2025
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:16
|Apple Neutral
|UBS AG
|15.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|07.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.10.2025
|Apple Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.05.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.04.2025
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen