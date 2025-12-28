DAX24.655 -1,2%Est505.877 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,95 -4,3%Nas23.175 -1,5%Bitcoin77.176 -2,9%Euro1,1723 +0,6%Öl64,94 +1,2%Gold4.723 +1,1%
Bilanz voraus

Apple-Aktie im Abwärtstrend: Sollten Anleger noch vor den Quartalszahlen einsteigen?

20.01.26 16:07 Uhr
NASDAQ-Aktie Apple kurz vor Quartalszahlen auf Talfahrt: Lohnt sich der Kauf oder droht die große Ernüchterung? | finanzen.net

Die Apple-Aktie erlebt seit Jahresbeginn eine besorgniserregende Schwächephase. Anleger warten nun gespannt auf die anstehenden Quartalszahlen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
214,30 EUR -1,20 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Apple-Aktie seit Jahresbeginn unter Druck
• Analysten bleiben insgesamt optimistisch
• Anleger warten gespannt auf Quartalszahlen am 29. Januar

Die Aktie des Tech-Giganten Apple bewegt sich aktuell auf Talfahrt: Seit Jahresbeginn verzeichnet der Anteilsschein einen Verlust von 6,01 Prozent. Nachdem das Papier auch am Montag mit einem Minus von 1,04 Prozent bei 255,53 US-Dollar aus dem Handel ging, deutet sich am heutigen Dienstag ein erneuter Verlust an: So fällt der Anteilsschein an der NASDAQ zeitweise um weitere 1,58 Prozent auf 251,49 US-Dollar.

Experten führen den Abwärtstrend auf Gewinnmitnahmen, Rotation weg von hoch bewerteten Tech-Titeln und wachsende operative sowie geopolitische Unsicherheiten zurück.

Apple zurück an der Spitze in China

Trotz der aktuellen Schwächephase kann der Tech-Riese in Asien punkten: Apple hat im vierten Quartal 2025 seinen Marktanteil in China spürbar ausgebaut und damit die Führung im Smartphone-Segment zurückerobert. Laut Daten von Counterpoint Research liegt der Marktanteil des Unternehmens nun bei 22 Prozent - ein deutliches Signal für die Stärke der Marke in seinem wichtigsten internationalen Absatzmarkt.

Interessant ist, dass dieser Erfolg gegen den Gesamttrend des Marktes erfolgt: Während der chinesische Smartphone-Sektor im gleichen Zeitraum um 1,6 Prozent schrumpfte, konnten Apples Auslieferungen kräftig zulegen. Die Nachfrage nach der neuen iPhone 17-Serie erwies sich dabei laut Counterpoint Research als zentraler Wachstumstreiber.

Regulatorische Risiken in Indien belasten

Dennoch belasten weiterhin geopolitische und regulatorische Faktoren: In Indien droht seitens der Wettbewerbsbehörde CCI eine Kartelluntersuchung gegen Apples App-Store-Praktiken, wie Reuters berichtete. Sollte Apple nicht reagieren, könnte das Verfahren ohne weitere Anhörung fortgesetzt werden. Theoretisch seien Strafen von bis zu 38 Milliarden US-Dollar möglich - auch wenn Strafen dieser Größenordnung selten verhängt werden. Die Unsicherheit in einem Markt, der als nächster großer Wachstumsmotor gilt, wirft dennoch Schatten auf den Tech-Riesen.

Analystenkonsens bleibt optimistisch

Die Stimmung unter den Analysten bleibt trotz der Risiken insgesamt positiv. Laut Daten von TipRanks empfehlen von 32 Analysten 19 den Kauf der Aktie, während lediglich zwei zum Verkauf raten. 11 Experten empfehlen, die Aktie zu halten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 298,49 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 16,81 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht.

Spannung vor den Quartalszahlen

Alle Augen der Wall Street richten sich nun auf den 29. Januar 2026: An diesem Tag wird Apple nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das erste Geschäftsquartal vorstellen. Die Messlatte liegt hoch, da das Unternehmen aktuell mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 34,26 gehandelt wird - deutlich über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 24,6. Um den Bewertungsaufschlag zu rechtfertigen, müssen die Zahlen überzeugen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

