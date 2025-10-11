DAX 24.422 +0,7%ESt50 5.582 +0,9%MSCI World 4.243 +0,1%Top 10 Crypto 15,92 +3,9%Nas 22.204 -3,6%Bitcoin 99.481 +0,2%Euro 1,1613 +0,0%Öl 63,77 +2,7%Gold 4.071 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y Ottobock BCK222 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump sendet nach Zolldrohung Entspannungssignale: DAX startet Erholung -- Asiens Börsen dennoch auf Talfahrt - Nikkei im Feiertag -- Gold wieder auf Rekordjagd -- DroneShield, Alibaba, Samsung
Top News
Nach Zollschock vom Freitag: DAX startet mit Erholungsversuch in die neue Woche Nach Zollschock vom Freitag: DAX startet mit Erholungsversuch in die neue Woche
Ottobock-Aktie trotzt Trump-Chaos: Nach Börsengang weiter über dem Ausgabepreis Ottobock-Aktie trotzt Trump-Chaos: Nach Börsengang weiter über dem Ausgabepreis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Apple Aktie

Kaufen
Verkaufen
Apple Aktien-Sparplan
215,55 EUR +4,20 EUR +1,99 %
STU
245,30 USD +0,02 USD +0,01 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,14 Bio. EUR

KGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 865985

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US0378331005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AAPL

Jefferies & Company Inc.

Apple Underperform

08:41 Uhr
Apple Underperform
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
215,55 EUR 4,20 EUR 1,99%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 205,16 auf 203,07 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die neuesten Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump in Richtung China könnten den Technologiekonzern wieder einholen und den Gewinn merklich schmälern, da Apple viele Geräte in China herstellen lasse, schrieb Edison Lee in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das vierte Geschäftsquartal lägen unter den Konsensschätzungen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2025 / 19:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Apple Underperform

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 203,07
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
$ 245,27		 Abst. Kursziel*:
-17,21%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
$ 245,30		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,22%
Analyst Name:
Edison Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 251,81

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Apple Inc.

08:41 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
08.10.25 Apple Neutral UBS AG
07.10.25 Apple Neutral UBS AG
06.10.25 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Apple Inc.

dpa-afx Apple, Snap, Google und Co.: EU ermittelt gegen US-Plattformen
finanzen.net Apple Aktie News: Apple am Abend leichter
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones fällt am Nachmittag
finanzen.net Verluste in New York: Dow Jones am Mittag leichter
finanzen.net Apple Aktie News: Apple steigt am Freitagnachmittag
wikifolio Wochenschwerpunkt - "Bittere Pille - schon verdaut?!"
finanzen.net Handel in New York: Dow Jones sackt letztendlich ab
dpa-afx TSMC-Aktie trotzdem leichter: KI-Boom treibt Umsatz weiter an
Benzinga iPhone Foldable Version Just Got Cheaper? Ming-Chi Kuo Says It All Hinges On This For Apple In 2026
MotleyFool 1 Unstoppable Stock That Could Join Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, and Tesla in the $1 Trillion Club
MotleyFool Every Apple (AAPL) Investor Should Keep an Eye on This Number
Benzinga Tim Cook To Depart, Steve Jobs&#39; Lesson For Guy Kawasaki And More: This Week In Appleverse
MotleyFool Where Will Apple (AAPL) Be in 5 Years?
MotleyFool Meet the Potential Stock-Split Stock That Soared by 470% Over the Past 15 Years. Now, It's Poised to Join Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, and Tesla in the $1 Trillion Club by 2026.
Benzinga Steve Jobs Taught Guy Kawasaki Don&#39;t Make Things &#39;Slightly Better&#39; — Here Is What The Apple Co-Founder Thought About Big Changes And Big Money
MotleyFool Where Will Apple Stock Be in 1 Year?
RSS Feed
Apple Inc. zu myNews hinzufügen