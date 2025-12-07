Apple-Aktie: Experten empfehlen Apple im November mehrheitlich zum Kauf
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Apple-Aktie in den Fokus genommen.
Im abgelaufenen Monat haben 16 Experten ihre Einschätzung der Apple-Aktie veröffentlicht.
8 Experten stufen die Apple-Aktie als Kauf ein, 7 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 281,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 2,15 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Apple-Aktie von 278,85 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|9,38
|25.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|9,38
|24.11.2025
|UBS AG
|280,00 USD
|0,41
|21.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|246,99 USD
|-11,43
|17.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|9,38
|17.11.2025
|UBS AG
|280,00 USD
|0,41
|12.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|246,99 USD
|-11,43
|10.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|9,38
|10.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|9,38
|06.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|9,38
|04.11.2025
|UBS AG
|280,00 USD
|0,41
|04.11.2025
|DZ BANK
|-
|-
|03.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|246,99 USD
|-11,43
|03.11.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|305,00 USD
|9,38
|03.11.2025
