DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin76.743 +0,1%Euro1,1643 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Infineon 623100 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400 Tesla A1CX3T SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Top News
Vom Code zur Reddit-Aktie: Wie Reddit-Gründer Alexis Ohanian sein Milliardenvermögen aufbaute Vom Code zur Reddit-Aktie: Wie Reddit-Gründer Alexis Ohanian sein Milliardenvermögen aufbaute
Webinar: Standortbestimmung - Künstliche Intelligenz im Anlagejahr 2025/2026 Webinar: Standortbestimmung - Künstliche Intelligenz im Anlagejahr 2025/2026
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Buy, hold, sell?

Apple-Aktie: Experten empfehlen Apple im November mehrheitlich zum Kauf

07.12.25 11:48 Uhr
Apple-Aktie: Experten empfehlen Apple im November mehrheitlich zum Kauf | finanzen.net

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die Apple-Aktie in den Fokus genommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
239,50 EUR -1,35 EUR -0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im abgelaufenen Monat haben 16 Experten ihre Einschätzung der Apple-Aktie veröffentlicht.

Wer­bung

8 Experten stufen die Apple-Aktie als Kauf ein, 7 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, 1 Analyst sieht im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 281,00 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 2,15 USD zum aktuellen NAS-Kurs der Apple-Aktie von 278,85 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Buy hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD9,3825.11.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD9,3824.11.2025
UBS AG280,00 USD0,4121.11.2025
Jefferies & Company Inc.246,99 USD-11,4317.11.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD9,3817.11.2025
UBS AG280,00 USD0,4112.11.2025
Jefferies & Company Inc.246,99 USD-11,4310.11.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD9,3810.11.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD9,3806.11.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD9,3804.11.2025
UBS AG280,00 USD0,4104.11.2025
DZ BANK--03.11.2025
Jefferies & Company Inc.246,99 USD-11,4303.11.2025
JP Morgan Chase & Co.305,00 USD9,3803.11.2025

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
04.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.11.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.12.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.11.2025Apple NeutralUBS AG
17.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
12.11.2025Apple NeutralUBS AG
10.11.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
04.11.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
20.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
13.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.10.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen