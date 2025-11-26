DAX23.584 +0,5%Est505.616 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,97 -1,9%Nas23.026 +0,7%Bitcoin75.753 +0,3%Euro1,1581 +0,1%Öl62,45 -0,3%Gold4.167 +0,9%
KI-Profiteur-Alphabet-Aktie: Wie weit ist die 4-Billionen-Dollar-Marke noch weg?

26.11.25 09:14 Uhr
NASDAQ-Aktie Alphabet kurz vor Rekordbewertung - Techgigant auf Augenhöhe mit Apple und NVIDIA | finanzen.net

Nur wenige Unternehmen haben eine Marktkapitalisierung von vier Billionen US-Dollar erreicht. Alphabet könnte sich diesem elitären Kreis anschließen - wenn die Aktie diesen Kurs überspringt.

• Alphabet auf dem Weg zu 4-Billionen-Dollar-Bewertung
• Möglicher Milliarden-KI-Deal mit Meta signalisiert strategische Expansion im KI-Markt
• KI-Geschäft treibt das Unternehmen an

323,44 US-Dollar war der Schlusskurs der C-Aktien der Google-Mutter Alphabet an der NASDAQ am Dienstag. Damit wird das Unternehmen mit 3,84 Billionen US-Dollar bewertet. Nachbörslich geht es um 0,57 Prozent auf 325,30 US-Dollar nach oben. Für einen Sprung auf ein Marketcap von vier Billionen US-Dollar reicht das aber noch nicht.

So hoch muss die Alphabet-Aktie steigen

Tatsächlich müsste eine Aktie bei rund 331 US-Dollar gehandelt werden, damit sich Alphabet dem Vier-Billionen-Dollar-Börsenclub anschließen könnte, in dem sich derzeit der KI-Riese NVIDIA und der Techgigant Apple befinden. Auf Platz 3 der wertvollsten börsennotierten Unternehmen liegt Alphabet allerdings nur knapp hinter den beiden Börsengrößen.

Gemini 3 befeuert KI-getriebene Kursrally

Seit Jahresstart hat die Alphabet-Aktie bereits rund 71 Prozent an Wert gewonnen. Der beeindruckende Kursanstieg wird maßgeblich vom KI-Boom angetrieben. Besonders das neue KI-Modell Gemini 3 erhielt Bestnoten von Analysten und Nutzern und gilt als wesentlicher Treiber des aktuellen Momentums. Die strategische Positionierung im KI-Sektor zahlt sich für Alphabet aus - das Unternehmen profitiert sowohl von eigenen KI-Chips als auch von der erfolgreichen Integration von KI-Funktionen in seine Kernprodukte wie die Google-Suche.

Meta-Deal könnte Milliardengeschäft bringen

Ein weiterer Kurstreiber: Berichte über einen möglichen Milliarden-KI-Deal mit Meta. Wie Branchenbeobachter berichten, könnte der Facebook-Mutterkonzern beabsichtigen, Milliardenbeträge für KI-Chips von Alphabet auszugeben. Diese Aussicht auf ein Milliardengeschäft unterstreicht nicht nur Alphabets Wettbewerbsposition im KI-Markt, sondern deutet auch auf eine mögliche Verschiebung der Machtverhältnisse in der Tech-Branche hin.

Die potenzielle Partnerschaft würde Alphabets Position als zentraler Akteur im KI-Ökosystem weiter festigen und könnte neue Einnahmequellen jenseits des traditionellen Werbegeschäfts erschließen. Experten sehen darin einen strategisch wichtigen Schritt, um langfristig mit Spezialisten wie NVIDIA mithalten zu können.

Buffetts Vertrauen stärkt Anlegersentiment

Ein nicht zu unterschätzender Faktor für das starke Kursmomentum ist das Engagement von Investorenlegende Warren Buffett. Sein Unternehmen Berkshire Hathaway zählt zu den Großinvestoren bei Alphabet, was von Marktbeobachtern als starkes Vertrauenssignal gewertet wird. Buffetts bekannte Vorsicht bei Tech-Investments macht sein Engagement bei Alphabet besonders bemerkenswert.

Fundamental untermauert wird der Kursanstieg durch Alphabets stabilen Cashflow und die dominante Marktposition im Suchgeschäft. Trotz der bereits erreichten Bewertungshöhen sehen Analysten Alphabet im KI-Wettlauf gut positioniert - auch im direkten Vergleich mit Konkurrenten wie Microsoft und NVIDIA.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads).

Bildquellen: Fenixx666 / Shutterstock.com, JPstock / Shutterstock.com

