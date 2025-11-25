DAX23.462 +1,0%Est505.572 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,87 -1,3%Nas22.835 -0,2%Bitcoin75.269 -1,7%Euro1,1557 +0,3%Öl62,07 -2,1%Gold4.141 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NVIDIA im Blick

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA mit herben Abschlägen am Dienstagnachmittag

25.11.25 16:09 Uhr

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 5,6 Prozent auf 172,30 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
151,40 EUR -6,82 EUR -4,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 5,6 Prozent bei 172,30 USD. Die NVIDIA-Aktie sank bis auf 170,41 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 174,80 USD. Bisher wurden via NASDAQ 18.170.684 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 212,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 86,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 98,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,040 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 239,29 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA veröffentlichte am 19.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 62,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 57,01 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 35,08 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende

Portfolio im Fokus: In diese US-Aktien hat NVIDIA im 3. Quartal 2025 investiert

NVIDIA & Co.: Auf diese 10 US-Aktien setzt die Zurich Insurance Group im dritten Quartal 2025

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen