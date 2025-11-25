NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA mit herben Abschlägen am Dienstagnachmittag

NVIDIA im Blick

Die Aktie von NVIDIA gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die NVIDIA-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 5,6 Prozent auf 172,30 USD ab.

Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 5,6 Prozent bei 172,30 USD. Die NVIDIA-Aktie sank bis auf 170,41 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 174,80 USD. Bisher wurden via NASDAQ 18.170.684 NVIDIA-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 212,15 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 86,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 98,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten NVIDIA-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,040 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 239,29 USD für die NVIDIA-Aktie aus.

NVIDIA veröffentlichte am 19.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 62,49 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 57,01 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 35,08 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass NVIDIA im Jahr 2026 4,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

