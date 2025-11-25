DAX23.460 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.821 -0,2%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1562 +0,3%Öl62,03 -2,1%Gold4.138 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
KI-Wettbewerb

AMD-Aktie fällt deutlich: Konkurrenzdruck durch Google-Chips trifft auf frische KI-Impulse

25.11.25 17:11 Uhr
AMD-Aktie im Fokus: NASDAQ-Wert rutscht nach Google-Chipgerüchten ab | finanzen.net

AMD gerät nach Berichten über mögliche Milliardeninvestitionen in Google-Chips deutlich unter Druck. Gleichzeitig meldet der Konzern einen wichtigen Fortschritt bei großskaligen KI-Modellen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
276,50 EUR 1,10 EUR 0,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
172,76 EUR -14,54 EUR -7,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Meta Platforms (ex Facebook)
542,80 EUR 8,60 EUR 1,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
151,32 EUR -6,90 EUR -4,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• AMD unterstützt Zyphra beim Training eines großskaligen MoE-Modells
• Meta erwägt Google-TPUs - AMD-Aktie deutlich tiefer
• Analysten weiterhin optimistisch

Wer­bung

AMD meldet technologischen Meilenstein im KI-Training

AMD hat einen wichtigen Fortschritt im Bereich KI-Hardware erzielt. Laut einer aktuellen Pressemitteilung des Unternehmens wurde das großskalige Mixture-of-Experts-Modell ZAYA1 erstmals vollständig auf AMD-Instinct-MI300X-GPUs sowie AMD-Pensando-Netzwerktechnologie trainiert. Zyphra betont in seinem begleitenden technischen Bericht, dass ZAYA1 in Benchmarks mit Modellen wie Llama-3-8B und OLMoE mithalten oder sie sogar übertreffen kann. Die hohe Speicherkapazität der MI300X habe zudem schnellere und effizientere Trainingsprozesse ermöglicht.

Aus der AMD-Mitteilung geht hervor, dass die Zusammenarbeit mit Zyphra und IBM auf einer speziell entwickelten Cluster-Infrastruktur basiert, die auf AMD-Beschleunigern sowie der offenen ROCm-Software aufsetzt. Für AMD unterstreicht dieses Projekt die Skalierbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Plattform bei komplexen KI-Workloads, die in der Branche zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Druck auf die Aktie: Markt reagiert auf mögliche Milliardeninvestitionen in Google-Chips

Parallel zu den positiven Technologie-News sieht sich AMD mit Gegenwind am Aktienmarkt konfrontiert. Meta könnte mehrere Milliarden US-Dollar investieren, um Google-TPUs in seine Rechenzentren zu integrieren. Google soll demnach aktiv Kunden, darunter Meta, seine spezialisierten Chips für KI-Anwendungen anbieten.

Wer­bung

Investoren sehen darin eine mögliche Verschiebung der Nachfrage im Markt für KI-Beschleuniger. Laut Investing.com wären vor allem NVIDIA und AMD die Verlierer dieses Deals, weil ein Milliardeninvestment in Google-TPUs die bisher dominierende Rolle klassischer GPU-Anbieter im KI-Markt untergraben könnte und Meta damit einen Teil seiner bisherigen GPU-Nachfrage umlenken würde.

AMD-Aktie rutscht trotz starkem Jahresplus ab

Am Markt spiegelt sich die Verunsicherung deutlich wider: Am Montag verbuchte die AMD-Aktie noch ein Plus von 5,53 und verabschiedete sich bei 215,05 US-Dollar aus dem NASDAQ-Handel. Am Dienstag jedoch rutscht das Papier zeitweise um 7,79 Prozent ins Minus auf 198,25 US-Dollar.

Auf 30-Tage-Sicht beläuft sich das Minus auf 17,18 Prozent. Seit Jahresbeginn steht dennoch ein kräftiges Plus von 78,04 Prozent.

Wer­bung

Der deutliche Ausschlag nach unten zeigt, wie sensibel der Markt auf mögliche Veränderungen im Wettbewerb der KI-Hardware reagiert. Gleichzeitig macht die Jahresperformance deutlich, wie stark AMD zuvor vom KI-Boom profitiert hat.

Analysten weiterhin optimistisch gestimmt

Trotz der kurzfristigen Belastungen bleiben Analysten positiv eingestellt. Den Daten von TipRanks zufolge liegen 38 Bewertungen vor, davon 28 Buy und zehn Hold. Kein Analyst empfiehlt derzeit einen Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 284,67 US-Dollar und signalisiert ein mögliches Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent.

Für Beobachter ergibt sich damit ein differenziertes Bild: Kurzfristige Marktunsicherheiten stehen einer starken technologischen Entwicklung und einer weiterhin optimistischen Analystenbasis gegenüber.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JHVEPhoto / Shutterstock.com, Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
24.11.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen