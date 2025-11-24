DAX23.283 +0,8%Est505.547 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.730 +2,1%Bitcoin74.933 -0,7%Euro1,1527 +0,1%Öl62,46 -0,1%Gold4.091 +0,6%
Blick auf NVIDIA-Kurs

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA tendiert am Nachmittag schwächer

24.11.25 16:10 Uhr

Die Aktie von NVIDIA gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die NVIDIA-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 177,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
154,68 EUR -0,48 EUR -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die NVIDIA-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 177,88 USD. In der Spitze büßte die NVIDIA-Aktie bis auf 176,49 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 179,42 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.844.920 NVIDIA-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.10.2025 auf bis zu 212,15 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die NVIDIA-Aktie somit 16,15 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 86,63 USD. Derzeit notiert die NVIDIA-Aktie damit 105,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im Vorjahr hatte NVIDIA 0,030 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die NVIDIA-Aktie bei 239,29 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte NVIDIA am 19.11.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 62,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 35,08 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 57,01 Mrd. USD ausgewiesen.

NVIDIA dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Am 25.11.2026 wird NVIDIA schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der NVIDIA-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11:36NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11:36NVIDIA OutperformBernstein Research
20.11.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
20.11.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.11.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

